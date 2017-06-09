ООО «ПТП» успешно оспорило решение и предписание ФАС

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Группа НМТП (LSE: NCSP, MOEX: NMTP) сообщает, что 8 июня 2017 г. Арбитражный суд г. Москвы принял решение удовлетворить исковое заявление ООО «ПТП» и признать недействительным решение и предписание ФАС России от 21.11.2016 по делу №1-10-84/00-016 о признании ООО «ПТП» виновным в нарушении Федерального закона «О защите конкуренции» и установлении монопольно высокой цены и об отмене действующих тарифов на перевалку нефти и нефтепродуктов.

Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота. Акции ПАО «НМТП» котируются на Московской бирже (тиккер NMTP), а также на Лондонской фондовой бирже в форме GDR (тиккер NCSP). Грузооборот Группы НМТП в 2016 году составил 147 млн тонн. Консолидированная выручка Группы за 2016 год по МСФО составила $865,5 млн., EBITDA $675,5* млн. Группа НМТП включает: ПАО «НМТП», ООО «ПТП», АО «НЗТ», АО «НСРЗ», АО «Флот НМТП», АО «НЛЭ», ОАО «ИПП», ООО «Балтийская Стивидорная Компания», АО «СФП».