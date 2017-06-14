На улицах Новороссийска обновляют пешеходные переходы

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По поручению главы города Игоря Дяченко, работы проводятся в вечернее и ночное время суток, чтобы не создавать пробок на дорогах.

По информации МБУ "Дорожная служба города" за прошедшую неделю (с 05.06.2017г. по 12.06.2017г.) в Новороссийске обновлены пешеходные переходы методом "холодного пластика" по следующим адресам: на ул. Мефодиевской в районе домов №70, № 84; на перекрестке ул. Цедрика/ул. Энгельса; частично обновлено на перекрестках ул. Робеспьера/ул. Тихоступа и ул. Революции 1905 г./ул. Энгельса.

Источник: Пресс-служба МО Новороссийск. Публикуется без правок и исправлений.