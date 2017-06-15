К вопросу противодействия мошенничеству в ОСАГО подключаются федеральные и региональные органы власти

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Об этом на пресс-конференции «Методы и способы борьбы с мошенничеством в ОСАГО», которая прошла в Екатеринбурге на прошлой неделе, сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

Обсуждая тему страхового мошенничества, Игорь Юргенс отметил, что многомиллиардные убытки, которые несет страховое сообщество из-за деятельности недобросовестных автоюристов, достигло критической черты. «По оценочным данным по прошлому году объем страхового мошенничества может составлять от 30 млрд рублей до 40 млрд рублей. Достижение этой величины указывает на по-настоящему опасную проблему в связи с тем, что помимо автоюристов, которые являются «фронт-мэнами» такого мошенничества, за такие деньги могут мобилизоваться объединенные преступные группировки. Совершенно нельзя исключать, что на такие деньги щупальца могут протянуться куда угодно, включая терроризм», - сказал И.Юргенс.

По расчетам РСА, если не брать во внимание РВД (расходы на ведение деятельности), убыток по договорам ОСАГО, которые были заключены только в 2016 году, составит 12,3 млрд рублей. А если суммировать все расходы по ОСАГО за 2016 год, то убыток может составить 64,8 млрд рублей.

Тревожная тенденция отмечается также в отношении накладных расходов, которые несут страховщики. Так, за 2016 год отношение накладных расходов к страховым расходам в судах практически сравнялось. Сумма основного требования (страховая выплата) по России в 2016 году составила 13,142 млрд рублей, сумма накладных расходов превысила 13,160 млрд рублей, а сумма нераспознанных инкассовых списаний по состоянию на конец 2016 года составила 20 млрд рублей.

«В связи с тем, что эти суммы вынимаются и из страховых организаций, и из кошельков автовладельцев, мы видим, страховое мошенничество в ОСАГО уже превратилось в острую социальную проблему, которая требует комплексной работы со стороны всех ведомств, которые в этом процессе участвуют. И эта работа уже началась, - подчеркнул президент РСА. - Мы видим, что нас услышали, мы знаем, что Эльвира Сахипзадовна Набиуллина, председатель ЦБ РФ, на основе наших материалов и материалов Департамента страхового рынка ЦБ оценила масштабы проблемы, доложила об объеме многомиллиардной беды на самый верх, то есть Владимиру Владимировичу Путину, Президенту РФ. В результате, соответствующие указания пошли и Министру внутренних дел, и Генеральному прокурору, указания уже доведены до сведения полпредов и руководителей прокуратур соответствующих округов».

Игорь Юргенс также пояснил, что предпринимаемые меры дают неплохой результат, однако, для полного оздоровления отрасли потребуется комплекс действий, связанных с изменениями законодательства и тарифной политики.

Источник: Пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза»