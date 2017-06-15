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/Транспорт/

В порту Новороссийск задержали картофель из Египта с возбудителем бурой гнили

В ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в партии продовольственного картофеля общим весом 27,5 тонн, прибывшего из Египта в Новороссийский морской порт на борту теплохода «НЕЛЕ МАЕРСК», сотрудниками Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея выявлен карантинный объект – возбудитель бурой бактериальной гнили картофеля (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al).

Груз сопровождался фитосанитарным сертификатом, выданным национальной службой карантина и защиты растений Египта, в котором в частности, гарантировалось, что поставляемый картофель свободен от карантинных объектов и выращен в зоне, свободной от этого заболевания.

Болезнь, вызываемая данным возбудителем, причиняет значительный экономический ущерб. Урожайность отдельных сортов картофеля может снижаться до 40 %, а при хранении потери могут достигнуть 50 % и более.

В целях предотвращения проникновения и распространения на территории РФ карантинных объектов ввоз зараженного груза запрещен.

 

Источник: Россельхознадзор по Краснодарскому краю и Республике Адыгея

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Категория: Новости / Транспорт

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