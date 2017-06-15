За прошедшую неделю через порты Кубани экспортировано 286 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки

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С 06 по 13 июня 2017 года через морские порты «Новороссийск», «Ейск», «Темрюк» и «Кавказ» отгружено на экспорт 21 судно с зерном и продуктами его переработки. Выдан 51 фитосанитарный сертификат на зерно и продукты его переработки объемом свыше 286 тыс. тонн, в том числе 19 фитосанитарных сертификатов на пшеницу – более 169 тыс. тонн.

Данная продукция была направлена в ­6 стран мира: Турцию, Иорданию, Египет, Йемен, Грецию, и Ливан.

Специалистами Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея на данный подкарантинный груз оформлены и выданы фитосанитарные сертификаты, которые свидетельствуют, что сертифицированная продукция соответствует специфичным фитосанитарным требованиям стран-импортеров.

На текущий день в морских портах «Новороссийск», «Темрюк» и «Кавказ» продолжает грузиться подкарантинная продукция с отрубями пшеничными, бардой кукурузной, кукурузой и пшеницей, общим объемом более 177 тыс. тонн. Данная продукция планируется к отправке в Сирию, Судан, Нигерию, Бенин, Сенегал, Турцию и Египет.

В каждой стране при закупках зерна существуют свои специфические требования в части фитосанитарного направления. К примеру, Египет, Иран Израиль не допускает наличие в зерновых семян Ambrosia spp., которая распространена на территории Российской Федерации, в том числе на территории Краснодарского края.

В связи с вышеизложенным, призываем участников ВЭД до погрузки в транспортное средство формировать экспортную партию с учетом фитосанитарных требований страны-импортера.

Источник: Россельхознадзор по Краснодарскому краю и Республике Адыгея