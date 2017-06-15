Вениамин Кондратьев принял участие в открытии новой взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Краснодар

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Торжественное мероприятие также посетили генеральный директор «Базэл Аэро» Леонид Сергеев, вице-губернатор Андрей Алексеенко, мэр Краснодара Евгений Первышов.

Вениамин Кондратьев заметил, что главный аэропорт Кубани сможет принимать и отправлять до 20 рейсов в час. Загрузка станет в два раза больше прежней.

– Теперь Краснодар станет еще доступнее для жителей нашей страны. Аэропорт сможет принимать воздушные суда всех типов. Уверен, это даст дополнительные возможности для дальнейшего развития экономики всего края, позволит развивать контакты с бизнесом из других регионов и из-за рубежа, быть городу динамичнее и активнее, – подчеркнул губернатор.

Как отметил Леонид Сергеев, все аэропорты Кубани уже прошли реконструкцию.

– Теперь дело за малым – создать в Краснодаре новый мультимодальный центр, который позволит на самом высоком и современном уровне развивать пассажиропоток, делать более удобной транспортную доступность города и края, – сказал руководитель компании, поблагодарив руководство региона за поддержку.

По словам Вениамина Кондратьева, открытие такого центра позволит значительно сэкономить время при посадке и при взлете.

– Благодаря расположению аэровокзального комплекса вблизи взлетно-посадочной полосы пассажирам не придется ехать дополнительные 10-15 минут для посадки в самолет и по прибытии в аэропорт, – добавил губернатор.

Длина новой взлетно-посадочной полосы составляет 3 км, ширина – 60 метров. Она имеет бетонное покрытие, соответствующее всем нормам и требованиям. Инвестиции в реализацию проекта составили 4,6 млрд рублей. В процессе ремонта был произведен ремонт рулежных дорожек, заменены инженерные сети, светосигнальное оборудование и другие элементы инфраструктуры.

Напомним, ремонт взлетно-посадочной полосы начался еще в 2013 году, однако из-за несогласованности в действиях заказчика и подрядчика работы велись с сильным отставанием от графика. Совместно с министром транспорта РФ Максимом Соколовым в конце 2015 года глава региона Вениамин Кондратьев проинспектировали ход реконструкции взлетно-посадочной полосы, взяв ситуацию под личный контроль. По поручению губернатора краевым департаментом транспорта была разработана дорожная карта с пошаговым расписанием этапов реконструкции.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края