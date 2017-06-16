Расписание движения «Ласточек» изменится во время проведения игр Кубка кофедерации-2017 в Сочи

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В дни проведения футбольных матчей Кубка Конфедераций-2017 в Сочи изменится расписание движения пригородных поездов на Черноморском побережье.

Маршруты Туапсе – Имеретинский Курорт, Лазаревская – Имеретинский Курорт, Туапсе – Аэропорт и Лазаревская – Аэропорт будут сокращены, конечной остановкой на этих направлениях станет станция Сочи. Оплата проезда на данных маршрутах, а также на маршруте Сочи – Роза Хутор, сохранится действующим порядком по установленным тарифам.

Для обеспечения транспортной доступности объектов Кубка Конфедераций-2017 на ряде маршрутов запустят дополнительные поезда.

19 и 25 июня:

- на маршруте Имеретинский Курорт – Сочи будут курсировать 25 дополнительных поездов, на маршруте Сочи – Имеретинский Курорт – 26 дополнительных поездов;

- на участке Сочи – Аэропорт – Сочи – 20 дополнительных пар поездов;

- на участке Имеретинский Курорт – Аэропорт – Имеретинский Курорт - 8 дополнительных пар поездов;

- на участке Роза Хутор – Имеретинский Курорт – Имеретинский Курорт - 6 дополнительных пар поездов;

- на участке Роза Хутор – Аэропорт – Роза Хутор - 1 пара дополнительных поездов.

21 и 29 июня:

- на маршруте Имеретинский Курорт – Сочи будут курсировать 19 дополнительных поездов, на маршруте Сочи – Имеретинский Курорт – 26 дополнительных поездов;

- на маршруте Аэропорт – Сочи – 20 дополнительных поездов, Сочи – Аэропорт – 19 дополнительных поездов;

- на участке Имеретинский Курорт – Аэропорт – Имеретинский Курорт - 8 дополнительных пар поездов;

- на участке Роза Хутор – Имеретинский Курорт – Роза Хутор - 6 дополнительных пар поездов;

- на участке Роза Хутор – Аэропорт – Роза Хутор - 1 пара дополнительных поездов.

Для зрителей спортивных соревнований, волонтеров и лиц, включенных в списки FIFA, в день проведения футбольных матчей проезд на маршрутах Имеретинский Курорт – Аэропорт, Сочи – Аэропорт, Роза Хутор – Аэропорт, Сочи – Имеретинский Курорт, Сочи – Роза Хутор, Роза Хутор – Имеретинский Курорт будет бесплатным при предъявлении входного билета на матч или соответствующей аккредитации. Для всех остальных пассажиров оплата проезда на данных маршрутах сохранится действующим порядком по установленным тарифам.

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Подробную информацию о графике движения поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00. (Звонок из любой точки России бесплатный).