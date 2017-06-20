В Краснодаре во время проведения акции «Свеча памяти» ограничат движение транспорта

/Транспорт/

В краевом центре для проведения шествия, посвященного Дню памяти и скорби, на ряде улиц города вводятся ограничения движения общественного и частного автотранспорта.

— В массовом шествии примут участие тысячи горожан. Для беспрепятственного прохождения колонны участников и проведения траурного мероприятия на Площади Памяти Героев будут предприняты особые меры безопасности и временно ограничено движение автотранспорта, в том числе общественного, — прокомментировали в городском департаменте по связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, делам казачества и военнослужащих.

Организаторы шествия обращают внимание участников дорожного движения и пассажиров общественного транспорта, что с 22.00 21 июня до 08.00 22 июня движение автотранспорта по нечётной стороне улицы Северной, от улицы Октябрьской до улицы имени Кирова, будет временно ограничено.

Также, движение автотранспорта временно ограничат:

по улице имени Будённого, от улицы Красной до улицы Красноармейской (вдоль здания администрации муниципального образования город Краснодар), по улице Красной, от улицы Длинной до улицы Северной, по улице Северной, от улицы Красной до улицы имени Кирова, – с 03.00 до 05.30 22 июня;

Кроме того, будет обеспечено освобождение от транспортных средств улицы Красной, от улицы Длинной до улицы Северной, улицы имени Будённого, от улицы Красной до улицы Красноармейской, улицы Северной, от улицы Красной до улицы имени Кирова,— с 22.00 21 июня до 10.00 22 июня.

Источник: Администрация города Краснодар