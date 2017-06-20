Пассажиры пригородных поездов Новороссийска и Крымска доверяют транспортным полицейским

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Итоги социологического исследования среди пассажиров пригородных поездов подвели в транспортной полиции Новороссийска. В течение нескольких дней в городах, находящихся в зоне оперативного обслуживания Новороссийского линейного отдела МВД России на транспорте полицейскими совместно с Общественным советом и волонтерами было опрошено 100 пассажиров. Цель исследования - изучение общественного мнения о деятельности органов внутренних дел на транспорте.

Согласно результатам анкетирования большинство респондентов еженедельно пользуются поездами пригородного сообщения, курсирующих на территории Краснодарского края, республики Адыгея и Крым. На объектах железнодорожного транспорта (вокзалах, перронах и поездах) чувствуют себя защищёнными от всякого рода преступных посягательств. Опрошенные граждане утверждают, что в подобных общественных местах стараются проявлять бдительность, не оставляют без присмотра личные вещи. Однако больше всего на объектах транспорта пассажиры опасаются пострадать от действий воров, грабителей и мошенников.

В целом, представление о деятельности сотрудников транспортной полиции у граждан складывается, преимущественно, из личного опыта. Большинство опрошенных относятся к сотрудникам органов внутренних дел на транспорте доверительно. Пассажиры чувствуют себя под защитой транспортной полиции и считают, что охрана общественного правопорядка, личная и имущественная безопасность пассажиров в зоне оперативного обслуживания Новороссийского ЛО МВД России на транспорте осуществляется на должном уровне.

Стражи порядка не только узнали мнение жителей и гостей Новороссийска, но и вручили участникам опроса профилактические памятки.

Источник: Пресс-служба Новороссийского ЛО МВД России на транспорте