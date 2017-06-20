Желающим покинуть восточную часть Новороссийска придется подождать

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В результате ДТП полностью заблокировано движение в Восточном районе города-героя. По сообщению соцсетей в районе «Шиферника» поворот на улицу Пролетарская столкнулись два КАМАЗа.

Автомобили получили незначительные механичесике повреждения, практически перекрыв въезд в центральную часть Новороссийска с восточной стороны.

Ранее, в Восточном районе Новороссийска на Сухумском шоссе столкнулись два КАМАЗа. На данный момет въехать в город со стороны Кабардинки практически невозможно.

Крик души из соцсетей:

- Меня только убивает одно!!!!!!!! Все пытаются эту пробку обезжать по нашим жилым узким улицам. Народ ну совесть имейте, мы не можем к себе домой попасть!!!!!!!! Вы едите нам на встречу и не даете нам заехать к себе домой. Вы не сможете обехать всю пробку по нашим улицам, а мы жители испытываем из за вас неудобства, и не можем попасть домой!!!!!! Наберитесь терпения и езжайте как все нормальные водители по трассе, а не по нашим узким улицам!!!