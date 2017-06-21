Сенаторы предлагают субсидировать групповые туристические авиаперевозоки

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Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, председатель Экспертного совета по туризму при Комитете СФ Игорь Фомин принял участие в заседании «круглого стола» на тему «Отмена чартерных рейсов: как не допустить подорожания авиаперевозок?».

Сенатор сообщил, что он проанализировал популярные курортные направления на июль текущего года. «Могу сказать следующее: направление Сочи очень доступно, все крупные российские авиакомпании предлагают рейсы из Москвы в Сочи. Билеты есть, цены на регулярные рейсы находятся в диапазоне от 10 до 20 тысяч рублей туда и обратно».

По словам Игоря Фомина, есть и дорогие билеты, но при этом речь идет о последних свободных местах.

Парламентарий отметил, что стоимость билетов на регулярные рейсы в Анталью на тот же период времени варьируется у российских авиакомпаний от 20 до 40 тыс. руб., «Турецкие авиалинии» предлагают регулярные билеты в этом же ценовом диапазоне.

«Однако мы проигрываем конкуренцию по чартерным перевозкам, которые у нас, в отличие от Турции, не субсидируются и, соответственно, стоят дороже, как и весь пакетный тур», — сказал Игорь Фомин.

По его мнению, для исправления ситуации необходимо рассмотреть возможность субсидирования групповых туристических авиаперевозок. «Такая мера стимулировала бы не только спрос на российские курорты, но и повышение конкуренции на внутреннем рынке авиаперевозок, а, значит, стабилизацию и даже снижение цен на регулярные российские перелеты», — подчеркнул сенатор.

В заседании «круглого стола» приняли участие председатель Комиссии Общественной палаты РФ Елена Сутормина, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько,глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Источник: Совет Федерации