Между Адлером и Гагрой возобновят железнодорожное сообщение

/Транспорт/

Пригородное сообщение между Адлером и Гагрой возобновится с 1 июля.

Между двумя курортами станут ежедневно курсировать две пары пригородных поездов, состоящих из межобластных вагонов, на тепловозной тяге.

Утренний рейс станет отправляться из Адлера в 7:47 и прибывать в Гагру в 9:41. Дневным поездом можно будет уехать из Адлера в 14:21, в Гагру состав прибудет в 16:15. В обратном направлении из Гагры утренний поезд будет отправляться в 10:52 и прибывать в Адлер в 12:52. Дневной – отправится из Гагры в 18:26 и прибудет в Адлер в 20:26.

Источник: пресс-служба СКЖД