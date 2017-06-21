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/Транспорт/

Между Адлером и Гагрой возобновят железнодорожное сообщение

Пригородное сообщение между Адлером и Гагрой возобновится с 1 июля.

Между двумя курортами станут ежедневно курсировать две пары пригородных поездов, состоящих из межобластных вагонов, на тепловозной тяге.

Утренний рейс станет отправляться из Адлера в 7:47 и прибывать в Гагру в 9:41. Дневным поездом можно будет уехать из Адлера в 14:21, в Гагру состав прибудет в 16:15. В обратном направлении из Гагры утренний поезд будет отправляться в 10:52 и прибывать в Адлер в 12:52. Дневной – отправится из Гагры в 18:26 и прибудет в Адлер в 20:26.

Источник: пресс-служба СКЖД

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Категория: Новости / Транспорт

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