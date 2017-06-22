Вениамин Кондратьев остался недоволен ходом ремонта дорог, ведущих к Черноморскому побережью

/Транспорт/

Глава Краснодасркого края осмотрел участок трассы М-4 «Дон» от Краснодара до поселка Архипо-Осиповка.

Напомним, по договоренности краевой власти и госкомпании «Автодор», занимающейся ремонтом, работы должны были быть закончены к 15 июня. Из-за неблагоприятных погодных условий в конце мая – начале июня в полном объеме их завершить не удалось. В частности, продолжается обустройство участка дороги между Горячим Ключом и селом Дефановкой. Здесь снято реверсивное движение, полосы открыты в обоих направлениях. Однако продолжаются работы, затрагивающие прилегающий к трассе «островок безопасности».

Как пояснил начальник Краснодарского территориального управления ГК «Автодор» Николай Ильин, в конце июня они будут завершены.

Аналогичная ситуация с ремонтом дороги между Дефановкой и поселком Горский. На данном участке магистрали также технику убрали с проезжей части, однако полностью работы не завершены. Помимо этого там ведутся работы по строительству подпорной стены.

Затем глава края осмотрел участок трассы от Архипо-Осиповки до села Возрождение. На протяжении пяти километров полосы встречного движения разделены бетонными блоками.

– Работы идут только на одной половине проезжей части и только по ночам. До 15 июня мы полностью сделали слои основания, уложили асфальтобетонное покрытие. Разделительные блоки существует, потому что старая полоса ниже, чем та, у которой новое покрытие, мы разделили встречные потоки для безопасности водителей, – объяснил Николай Ильин.

Вениамин Кондратьев согласился с тем, что данные работы не ведут к остановке транспортного потока, однако, как и в прошлом году, это вызывает недовольство автотуристов.

– Мы проехали от Краснодара до Архипо-Осиповки и создается впечатление, что вся дорога в ремонте. Есть участки, которые однозначно снижают пропускной и скоростной режимы. Люди из года в год едут по этой трассе к морю и видят одно и то же – это постоянный ремонт. Почему они должны испытывать этот дискомфорт? – обратился к дорожникам Вениамин Кондратьев.

Губернатор подчеркнул, что в ближайшее время администрация региона подготовит официальное обращение в Министерство транспорта России о том, что госкомпания не выполнила договоренности, касающиеся ремонта дорог к Черноморскому побережью в курортный сезон.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края