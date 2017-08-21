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В Сочи состоится VI Всероссийская конференция «Транспортная безопасность и технологии противодействия терроризму-2017»

В этом году Конференция посвящена совершенствованию практической деятельности в сфере транспортной безопасности в современных условиях и ее финансовому обеспечению.

В рамках мероприятия состоятся секционные заседания (практикумы) по видам транспорта: воздушному, железнодорожному, морскому, речному, автомобильному, метрополитенам, городскому электрическому транспорту и дорожному хозяйству. Участники посетят объекты транспортной инфраструктуры Сочи и будут приглашены на церемонию награждения победителей «Национальной премии «Транспортная безопасность России – 2017».

Источник: Росавтодор

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Категория: Новости / Транспорт

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