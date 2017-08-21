Росавтодор анонсировал первый заезд беспилотного авто на май 2018 года

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Он должен состояться в рамках реализуемого при участии госкорпорации проекта «Караван»

Заместитель главы Росавтодора Игорь Астахов в ходе визита в Финляндии принял участие в пятом заседании рабочей группы по вопросам логистики и интеллектуального транспорта. Сообщает минтранс Краснодарского края.

Как сообщили в пресс-службе корпорации, на первом этапе, который идет в настоящее время, необходимыми технологическими решениями будет оснащен участок автомобильной дороги для однократного проезда беспилотника. Перечень технических требований к такой автодороге уже определен, и в ближайшее время Росавтодор начнет работы по оснащению участка трассы инфраструктурой.

В дальнейшем в рамках проекта «Караван» предполагается оснащение всей российской федеральной сети автодорог, входящих в международные транспортные коридоры, инфраструктурой для беспилотного движения. Данные планы планируется осуществить в 30-х годах нынешнего столетия.

Одним из самых перспективных направлений для организации беспилотного движения мы считаем транспортный коридор Европа – Западный Китай», – отметил Игорь Астахов. Пилотными участками для обустройства инфраструктуры предполагаются: участок от г. Казани до г. Набережные Челны автодороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа иавтодорога А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой».

Проект «Караван» носит международный характер, в связи с чем работа российскими дорожниками ведется, принимая во внимание мировые тенденции отрасли, при этом, по словам Игоря Астахова, интересует не только опыт коллег, но и создание условий, при которых пользователи дорог не будут иметь дополнительных сложностей при пересечении границы.

В частности, особое взаимодействие налажено с финскими коллегами, которые также активно тестируют на территории Лапландии трассу для машин-беспилотников.