Участники смены «Территории смыслов» узнали о транспорте будущего и беспилотном автобусе MatrEshka

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енеральный директор компании «Бакулин моторс групп» Алексей Бакулин рассказал участникам Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория Смыслов» в Клязьме о транспорте будущего и беспилотном смартбусе MatrEshka.

Встреча Алексея Бакулина с участниками форума прошла в четверг 17 августа 2017 года, в рамках смены «Молодые специалисты транспортной отрасли». Руководитель «БМГ» поделился с ребятами особенностями уникальной разработки его компании, а также объяснил, каким образом транспорт изменит внешний облик и инфраструктуру города будущего.

Алексей Бакулин – CEO «Бакулин Моторс Групп» (развивает проект «Volgabus»): «Время сжимается и если раньше принципиально новые решения появлялись раз в столетие, то сегодня между идеей и ее практическим воплощением проходит всего несколько лет. Каким будет транспорт будущего? Я уверен, что электрическим, экономичным, экологически безвредным. И беспилотным. Для меня важно услышать мнение молодых людей, их видение, их идеи, предположения. Ведь новый транспорт строится именно для этого поколения.

Глава компании также напомнил, что MatrEshka сейчас используется в сочинском образовательном центре "Сириус" и проходит испытания в технопарке «Калибр». Планируется образовательный проект на острове Русском совместно со студентами Дальневосточного федерального университета. А в будущем именно такой транспорт станет главным элементом новой транспортной системы в городах.

*Смартбус MatrEshka состоит из трех элементов: центрального блока и двух модулей ходовой части. Надстройка может быть как грузовой, так и пассажирской. В нынешней модификации в автобусе комфортно размещются от 8-12 человек. Однако, уже в 2018 году появятся версии с большей пассажировместимостью.

В салоне беспилотника установлены мониторы, отображающие справочную информацию. Максимальная скорость беспилотника — 30 км/ч, запас хода — 130 км.

Длина машины – 4000 мм, ширина – 1700 мм и высота – 2700 мм. Мощность электромотора, на котором работает машина, 45 кВт, момент в 140 Нм подпитывают литий-железофосфатные батареи. Машина рассчитана на 8 человек. На борт беспилотник может принять до 1300 кг.

Источник: «Бакулин моторс групп»