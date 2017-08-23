В Новороссийске 300 семей могут остаться без средств к существованию

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Если транспортная реформа пройдёт в варианте управления транспорта, сотни семей останутся без средств к существованию. Об этом заявили предпрениматели на встрече коллег прошедшей несколько дней назад.

Более полутора тысяч подписей уже собрано в защиту местных водителей и предпренимателей. Жителеи Новороссийска требуют от властей оставить транспорт в покое.

- Если администарция хочет пусть запускает новые маршруты по любым улицам. А нам оставьте наши автобусы. Говорят люди. Наши корреспонденты несколько дней ездили в маршрутках проводя опросы. За эти дни они не встретили человека поддерживающего планы администарции.

Стоит отметить, что до сих пор отсутсвует информация об утверждении ГИБДД новой карты маршрутов.

Кроме того в средствах массовой информации публиковались сообщения о личной заинетесованности ряда чиновников в управлении транспора в подобном реформировании. Официальной реакции от городских властей на прямые обвинения руководства транспортной сферы города-героя в нечистоплотности отсутствует. Водители уверены, что как только они уйдут руководство транспорта "по просьбам жителей" вернут маршруты. Но работать на них будут совсем другие компании.