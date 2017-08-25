За прошедшую неделю через порты Краснодарского края экспортировано более 1 миллиона тонн зерна и продуктов его переработки

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За прошедшую неделю (с 16.08.2017 по 22.08.2017) через морские порты «Новороссийск», «Туапсе», «Тамань», «Ейск», «Темрюк» и «Кавказ» отгружено на экспорт 49 судов с зерном и продуктами его переработки. Выдано 115 фитосанитарных сертификатов на зерно и продукты его переработки объемом свыше 1158 тыс. тонн, в том числе 98 фитосанитарных сертификатов на пшеницу – более 964 тыс. тонн

Данная продукция была направлена в ­23 страны мира: Турцию, Йемен, Ливию, Бангладеш, Ливан, Грецию, Египет, Мавритания, Индонезию, Саудовскую Аравию, Нигерию, Исландию, Гану, Буркина Фасо, Мексику, Судан, Танзанию, Кению, Уганду, Грузию, Кувейт, ОАЭ и Израиль.

Специалистами Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея на данный подкарантинный груз оформлены и выданы фитосанитарные сертификаты, которые свидетельствуют, что сертифицированная продукция соответствует специфичным фитосанитарным требованиям стран-импортеров.

На текущий день в морских портах «Новороссийск», «Ейск», «Темрюк», «Туапсе», «Тамань» и «Кавказ» продолжает грузиться подкарантинная продукция с кукурузой, ячменем, мучкой рисовой, семенами рапса, горохом и пшеницей, общим объемом более 840 тыс. тонн. Данная продукция планируется к отправке в: Египет, Турцию, Индонезию, Румынию, Руанду, Бурунди, Мозамбик, Малави, Танзанию, ЮАР, Бангладеш, Вьетнам и Израиль.

В каждой стране при закупках зерна существуют свои специфические требования в части фитосанитарного направления. К примеру, Египет, Иран Израиль не допускает наличие в зерновых семян Ambrosia spp., которая распространена на территории Российской Федерации, в том числе на территории Краснодарского края.

В связи с вышеизложенным, призываем участников ВЭД до погрузки в транспортное средство формировать экспортную партию с учетом фитосанитарных требований страны-импортера.

Информация по требованиям стран-импортеров размещена на сайте Россельхознадзора

Источник: Россельхознадзор