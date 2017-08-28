Рынок самоуправляемых автомобилей вырастет до 30,4 млн автомобилей в год к 2035 году

/Транспорт/

По прогнозам J’son & Partners Consulting, рынок продаж самоуправляемых автомобилей вырастет с 330 тыс. автомобилей в 2017 году, до 30,4 млн автомобилей в год к 2035 году. Основной прирост рынок получит, начиная с 2025 года, когда крупные автопроизводители, и особенно китайские, начнут массово запускать автономные автомобили класса 3.

До 2020 года доминирующей маркой на рынке будут автономные автомобили Tesla.

В стоимостном выражении ежегодные продажи самоуправляемых автомобилией вырастут с $13,65 млрд. в 2017 году до $364,8 млрд. к 2035 году.

J’son & Partners Consulting полагает, что автономное вождение класса 3 и даже класса 4 обещает стать реальностью уже в 2020-2021 году. Большинство иностранных автопроизводителей и технологических компаний ведут работы, полевые испытания и заявили о своих намерениях именно на этот период. Россия не представила ничего практически значимого, кроме нескольких выставочных образцов и заявлений представителей власти о необходимости достижения 3% доли мирового рынка, что не подкреплено пока никакими планами производства компаний.

Источник: J’son & Partners Consulting