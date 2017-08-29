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Расходы жителей Борисовки на транспорт вырастут в два раза

Мы продолжаем серию опросов новороссийцев. Наш корреспондент опросил жителей Борисовки с целью узнать их отношение к планам изменить маршрут 22.

Согласно опубликованной схеме маршрутов автобус малой вместимости №22 кардинально изменит схему. Ученики школ обучающиеся в школах расположенных на проспекте Ленина и Героев Десантников окажутся без прямого автобуса. Без транспорта оставили и курсантов МГУ. Если планы администрации воплотят в жизнь, расходы жителей Борисовки возрастут в два раза. Водители говорят о вечных пробках в районе автовокзала, заявляя, что выдерживать интервал проезжая самый загруженный перекресток в городе будет невозможно.

Смотри опрос.

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Категория: Новости / Транспорт

Просмотров: 55 Комментариев: 1
  1. Ха 29.08.2017 09:09 Ответить
    Голо совали за партию с голубым цветом на флаге? Получите игорька одЭссита.
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