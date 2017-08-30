В Новороссийске десятки маршруток попытаются заменить в 5 (пятью)ЛиаАЗами

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На официальном сайте администрации опубликована радостная весть.

- В ближайшее время парк пополнится ещё 5 новыми ЛиаАЗами 429260. Это автобусы отечественного производства, которые оснащены дизельным двигателем и автоматической коробкой передач, имеют низкий пол, кондиционеры и соответствуют всем современным требованиям безопасности и комфорта.

Отлично, если не вспоминать про решение убрать с линии несколько десятков автобусов малой вместимости ( маршруток). И напрочь, забыть про подарки сделанные муниципальному транспорту ранее. На данный момент из всего богатства на линию выходит, по данным официального сайта администрации «35 троллейбусов и 25 автобусов ». Прямо скажем. не густо. Ну и главное. Эффективные менеджеры ухитряются работать в убыток, практически не вкладывая в обновление автопарка. МУП убыточен. Несмотря на дотации и многомиллионные подарки. Желающие могут самостоятельно посчитать, сколько автобусов и троллейбусов подарили городу крупные предприятия.

И самое «смешное». В новом комфортном автобусе придется стоять.

При общей вместимости до 75 конструкция пассажиров ЛиаАЗ 429260 предусматривает от 19 до 23 посадочных мест. Единственный плюс зона для пассажира в инвалидной коляске. Как руководство новороссийского транспорта рассчитывает вместить пассажиров без малого сотни маршруток в пять ЛиаАЗов загадка.

Фото пресс-служба администрации МО Новороссийск.