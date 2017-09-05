В Новорсосийске проходят испытания МРК «Вышний Волочёк»

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Сегодня новейший малый ракетный корабль (МРК) Черноморского флота «Вышний Волочёк», недавно совершивший переход внутренними водными путями из Зеленодольска в Новороссийск, в рамках заводских ходовых испытаний впервые вышел в море.

На корабле полностью завершен процесс монтажа оборудования и конструкций, снятых на период буксировки по руслам рек. В полигонах боевой подготовки экипаж «Вышнего Волочка» и специалисты завода проверят надежность систем и механизмов МРК на различных режимах работы.

Для обеспечения действий корабля в море привлекаются суда вспомогательного флота из состава Новороссийской военно-морской базы и самолёты морской авиации ЧФ.

Справочно:

Малые ракетные корабли проекта 21631 разработки ОАО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро» являются многоцелевыми кораблями, оснащенными современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.

«Вышний Волочёк» является шестым кораблём модернизированной серии «Буян-М», которые имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности – универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК», предназначенным для поражения морских и береговых целей.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа