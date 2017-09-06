Мнение жителей теперь учтут...

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После краевого совещания Глава Новороссийска собрал заинтересованных в решении вопроса.

31 августа обсудить результаты краевого совещания в администрации собрались глава города Игорь Дяченко, представитель Ассоциации перевозчиков Михаил Ковалюк, заместитель главы Александр Яменсков, управление транспорта в лице Виктора Косачева и Владимира Селимханова, представители выпускающих компаний.

Глава города пообещал, что новая транспортная реформа будет только на благо жителей города. Обещают, что будут продуманы все остановки, разметка на дорогах, специальные карманы. Транспорт будет ходить не по мере наполняемости, а по четкому графику. А вот это уже вопрос контроля, который в том числе, зависит и от самих водителей. Также, было отмечено, что будут пересмотрены маршруты, которые хотели отменить. Это 1, 8а, 15. и главное : приоритет будет отдан Новороссийским предпринимателям .Власти города услышали жителей Новороссийска и СМИ, которые транслировали общественное мнение.

Напомним, что Проблему транспортной реформы Новороссийска решили на краевом уровне. Глава Города подписал постановление о создании комиссии " По регулированию рынка транспортных услуг " куда были включены М. Ковалюк - сопредседатель Комиссии , от перевозчиков Вьюгов А.,Михайленко В., Чаприкян С. и другие. Также Глава поручил включить в состав конкурсной комиссии М.Ковалюка. . Созданной комиссии было поручено изучить и внести поправки в конкурсную документацию. Сообщает сопредседатель Комиссии от перевозчиков Михаил Ковалюк в своём facebook .