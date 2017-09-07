100-лет Профсоюза работников водного транспорта

/Транспорт/

Коллектив Профсоюза работников водного транспорта (ПРВТ) Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова (Новороссийск) совместно с делегацией из Центральной профсоюзной организации ПРВТ РФ (Москва) провел встречу по случаю празднования 100-летнего юбилея ПРВТ.

История профсоюзного движения водного транспорта уходит в начало XX века, когда моряки Черного и Каспийского морей предприняли первые попытки создания собственной профессиональной организации для защиты прав и свобод в рамках выполняемой работы и несения службы. В результате забастовки команд Черноморского флота в 1905 году, к которой присоединились портовые и железнодорожные грузчики, прекратившие разгрузку и погрузку судов,Правительство, несмотря на сопротивление судовладельцев, сочло нужным достигнуть с моряками соглашение и создало специальную комиссию. Работа комиссии закончилось подписанием «Соглашения 1905г. между судовладельцами и командами Черноморского торгового флота». В результате чего был установлен нормированный 8-часовой рабочий день, плата за погрузочно-разгрузочные работы, за сверхурочные работы, на довольствие и установление 3-х месячного срока лечения больных за счет судовладельца с обратным приемом на суда выздоровевших, также была достигнута договоренность по заработной плате моряков. В 1917 году на водном транспорте уже существовало около 15 профессиональных союзов. И за последние 100 лет профсоюз только укрепил свои позиции, коллективы разных городов смогли поддержать и защитить как уже действующих моряков, так и будущих, только получающих образование.

ГМУ, а тогда Новороссийское высшее инженерное морское училище (НВИМУ), был образован в 1975 году, и с первого года его существования был создан Профсоюзный комитет курсантов НВИМУ, а после образовался и Профсоюзный комитет работников. С первых дней и по сегодняшний день Профсоюз Морского университета осуществляет неоценимый вклад в развитие Университета в различных направлениях (поддержка материально-технической базы, молодёжной организации и Студенческого совета, защита прав курсантов, материальная помощь в трудных жизненных ситуациях, поддержка военно-патриотических и морских традиций курсантов).

В 100-летний юбилей делегация из ПРВТ РФ (Москва) посетила Морской университет. В составе делегации Кепп В.В., председатель ПРВТ РФ, Беленкова А.Г., зам. Председателя ПРВТ РФ, Прокопишина О.М., зам. председателя ПРВТ РФ, Морозова Л.Т., помощник председателя ПРВТ РФ, Середа Н.В., заведующий отделом социально-экономической защиты и представители первичных проф. организаций предприятий морской отрасли. Для гостей была проведена экскурсия по Университету, в ходе которой все смогли еще раз убедиться, что курсанты обучаются в комфортных условиях, должным образом содержится прилегающая территория, а сами курсанты и их наставники свято чтут традиции своего университета и страны. Члены делегации посетили музей ГМУ и Морской тренажёрный центр, признанный лучшим в стране и одним из лучших в Европе и мире. Гости смогли почувствовать на себе виртуальную качку, увидеть порт Новороссийска с палубы судна, побывать в открытом море при благоприятных погодных условиях и в шторме и снежной буре.

После увлекательной экскурсии по Морскому университету состоялось торжественное заседание. Для всех участников Безрукова А.В., председатель ПРВТ ГМУ им.адм. Ф.Ф. Ушакова, выступила со словами благодарности, а также рассказала об основных направлениях работы ПРВТ в ГМУ. В ходе торжественного заседания были награждены 22 активных члена Профсоюза ГМУ почетными грамотами и благодарственными письмами от председателя ПРВТ РФ.