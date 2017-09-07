Кубанских Госавтоинспекторов вновь оснастили радарами

/Транспорт/

Только за 2 дня использования средств фиксации нарушений ПДД дорожные полицейские составили более 70 материалов о правонарушениях.

На «вооружение» кубанских госавтоинспекторов вернули мобильные средства видеофиксации нарушений правил дорожного движения. При помощи радаров инспекторы ДПС не только измеряют скорость движения автомобилей, но и фиксируют такие нарушения, как выезд на встречную полосу движения.

Главное отличие данных приборов от тех, которыми были оснащены дорожные полицейские более года назад в том, что теперь из памяти радаров невозможно удалить информацию или внести в нее изменения.

В отношении нарушителей скоростного режима только за два дня использования приборов видеофиксации было составлено более 70 административных протоколов, в том числе по тем статьям, санкции которых предусматривают лишение права управления транспортным средством.

Возвращение радаров, считают в ГИБДД, мера необходимая. Только за 8 месяцев текущего года в крае по вине водителей, нарушивших скоростной режим произошло свыше 500 ДТП, погибло более 120 человек, свыше 700 – пострадало.

Комментарий: Заместитель начальника отдела ДПС УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Андрей Боцман

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю