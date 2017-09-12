КТК пополнил автопарк Новороссийска

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12 сентября генеральный директор КТК Николай Горбань, заместитель генерального директора Михаил Гришанков и мэр Новороссийска Игорь Дяченко приняли участие в передаче городу-герою 5 новых маршрутных автобусов ЛиАЗ. Торжественная церемония состоялась в рамках мероприятий празднования Дня города Новороссийска.

Пассажирский транспорт общей стоимостью более 37 млн руб. приобретен на благотворительные средства международного консорциума и является вкладом КТК в развитие социальной инфраструктуры Новороссийска.

Современные комфортабельные низкопольные автобусы модели ЛиАЗ 429260 оснащены кондиционерами, информационными электронными табло, навигационной системой и системой автоматического пожаротушения. Также на автобусах установлено специальное оборудование для крепления и перевозки инвалидной коляски.

- Консорциум давний и надёжный социальный партнёр города, - отметил глава Новороссийска Игорь Дяченко. - От имени всех горожан, администрации муниципального образования город Новороссийск и лично от себя говорю большое спасибо КТК-Р за многолетнюю дружбу и поддержку. Поздравляю всех с Днём города!

Напомним, что в январе 2017 года между КТК и Новороссийском было подписано соглашение о сотрудничестве. Документ направлен на дальнейшее развитие и повышение эффективности промышленной и транспортной инфраструктуры Новороссийска и объектов консорциума, на укрепление финансово-экономического положения города и улучшения его инвестиционного климата. Всего же за последние пять лет КТК выделил Новороссийску на социальные нужды более 500 млн руб.

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск