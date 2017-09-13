Шлем – всему голова

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В целях предотвращения ДТП с участием мотоциклистов, снижения тяжести их последствий, пресечения грубых нарушений ПДД, в период с 13 по 22 сентября 2017 года на территории города Новороссийска проводится комплекс оперативно-профилактических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и предупреждению нарушений ПДД водителями мототранспорта под условным названием «Мотоциклист».

В целях предотвращения ДТП с участием мотоциклистов, снижения тяжести их последствий, пресечения грубых нарушений ПДД, в период с 13 по 22 сентября 2017 года на территории города Новороссийска проводится комплекс оперативно-профилактических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и предупреждению нарушений ПДД водителями мототранспорта под условным названием «Мотоциклист».

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску