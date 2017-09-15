Акции ПАО «НМТП» вошли в мировой индекс развивающихся рынков FTSE

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Группа НМТП (LSE: NCSP, MOEX: NMTP) сообщает, что c понедельника 18 сентября 2017 года акции ПАО «НМТП» (SEDOL B5961N3) войдут в состав глобальных индексов развивающихся рынков FTSE Emerging Index (All-World Emerging) и FTSE Emerging All Cap Index, а также в ряд под-индексов.

Акции ПАО «НМТП» были включены в индексы FTSE по итогам полугодового пересмотра (ребалансировки) серии индексов Global Equity Index Series (GEIS), о котором было объявлено 30 августа 2017 г. Изменения вступают в силу 15 сентября 2017 г. после закрытия биржевых торгов – фактически в понедельник, 18 сентября.

Полный перечень индексов, в которые включены акции ПАО «НМТП»