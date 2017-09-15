Сотрудники ГИБДД в Новороссийске проверили водителей двухколесного транспорта

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В рамках операции «Мотоциклист» новороссийские стражи дорог провели рейдовые мероприятия. Перед сотрудниками стояла задача выявлять водителей мотоциклов и скутеров, нарушающих Правила дорожного движения, а также им предстояло осуществлять мероприятия по профилактике ДТП, в которых фигурирует мототранспорт.

Сразу несколько экипажей несли службу в разных районах города. При этом сотрудники мотопатруля ДПС своим примером показывали участникам дорожного движения, как нужно быть экипированным, управляя двухколесным транспортным средством.

В первую же минуту рейда мотопатруль ОР ДПС остановил водителя мопеда без шлема. Проверка показала, что ни водительского удостоверения, ни документов на транспортное средство водитель предъявить не смог. И в мгновение он превратился в пешехода. Мопед направлен на штрафстоянку, а в отношении нерадивого водителя приняты меры административного воздействия.

Стоит отметить, что ряд водителей мотосредств – дисциплинированные и должным образом относятся к соблюдению требований, как личной безопасности, так и безопасности других участников дорожного движения.

По итогам рейда выявлено 16 нарушений ПДД со стороны водителей мототранспорта, проведено 40 бесед с участниками дорожного движения.

Источник: Группа по пропаганде БДД Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску