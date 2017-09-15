Первый двухэтажный поезд отправился из Ростова-на-Дону в Адлер

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13 сентября с железнодорожного вокзала Ростов-Главный отправился в первый рейс двухэтажный поезд № 642/641 сообщением Ростов-на-Дону – Адлер формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»).

В торжественной церемонии приняли участие генеральный директор АО «ФПК» Петр Иванов, губернатор Ростовской области Василий Голубев, начальник Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Владимир Пястолов и другие официальные лица.

В составе поезда – двухэтажные купейные вагоны и вагон СВ, штабной вагон, оборудованный купе для пассажира с ограниченными возможностями здоровья и для сопровождающего, а также вагон-ресторан.

Поезд отправляется с вокзала Ростов-на-Дону в 20:55 и прибывает в Адлер на следующие сутки в 08:42. Из Адлера поезд отправляется в 19:50 и прибывает в Ростов-на-Дону в 07:16 следующих суток. Время в пути из Ростова-на-Дону – 11 ч. 47 мин., из Адлера – 11 ч. 26 мин.

Пассажиры смогут совершать поездки в двухэтажных вагонах через день, в остальные дни по маршруту продолжит курсировать поезд № 642/641 в одноэтажном исполнении.

Маршрут Ростов-на-Дону – Адлер включен в систему динамического ценообразования, которая предусматривает изменение стоимости билета в зависимости от сезона, дней недели, с