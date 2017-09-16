Определен ТОП-10 регионов по потерям страховщиков ОСАГО от мошенничества в I полугодии 2017 года

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Определены регионы с максимальными потерями страховщиков ОСАГО от мошенников по размеру нестраховых выплат (накладных расходов) в судах, спровоцированных автоюристами. По итогам 1 полугодия 2017 г. на ТОП-10 регионов пришлось более 52% от общей суммы накладных расходов, которая составила 8,7млрд рублей.

Регион Сумма накладных расходов на 1 полугодие 2017г., руб. Процент от общей суммы накладных расходов в РФ Краснодарский край 1 250 017 574 14,4% Волгоградская область 1 079 127 852 12,4% Ростовская область 588 149 423 6,8% Нижегородская область 318 325 900 3,7% Свердловская область 267 979 515 3,1% Башкортостан 220 983 254 2,5% Воронежская область 216 498 947 2,5% Саратовская область 199 727 600 2,3% Ставропольский край 199 477 872 2,3% Челябинская область 199 152 480 2,3% Итого: 4 539 440 417 52,3% Итого по РФ: 8 674 753 855 100%







Источник: данные РСА

Лидирует в рейтинге Краснодарский край: на 1 полугодие 2017 г. на нестраховые выплаты по суду в регионе пришлось почти 15% от общей суммы накладных расходов. За ним с небольшим отрывом следует Волгоградская область - 12,4%, на третьем месте – Ростовская область, сумма накладных расходов у которой почти в 2 раза меньше, чем у лидеров рейтинга – 6,8%.

«Принцип Парето в действии – в 11% регионов автоюристы спровоцировали 52% нестраховых выплат, которые, по сути, не имеют отношения к ущербу по ДТП. Почти 4,5 млрд рублей, деньги, которые могли бы пойти на возмещение ущерба, растворились под разным видом в карманах мошенников. Уверен, что до потерпевших не дошло и десятой части. В этой связи преимущество натурального возмещения налицо: автовладелец получает полностью отремонтированный автомобиль без всяких доплат. В этой ситуации обращаться в суды просто нет никакого смысла, а деятельность недобросовестных автоюристов самоустраняется за ненадобностью», - поясняет Павел Самиев, управляющий директор НРА.

Иначе выглядит ТОП-10 по росту размера накладных расходов. Однако в тройку лидеров по-прежнему входит Волгоградская область и Краснодарский край, где показатель роста нестраховых выплат по судам вплотную приблизился к отметке в 200%. На первом месте закрепилась Мурманская область: за год сумма накладных расходов увеличилась на 245%.

Регион Рост размера накладных расходов на 1 полугодие 2017 г., % Сумма накладных расходов, 1 полугодие 2017 г., руб. Сумма накладных расходов, 1 полугодие 2016 г., руб. Мурманская область 245,35% 101 714 908 29 452 431 Волгоградская область 197,85% 1 079 127 852 362 310 936 Краснодарский край 160,69% 1 250 017 574 479 507 358 Астраханская область 142,84% 54 799 162 22 566 315 Владимирская область 120,34% 143 922 362 65 317 656 Ингушетия 111,58% 11 950 471 5 648 148 Кабардино-Балкария 94,42% 7 689 804 3 700 691 Республика Татарстан 91,71% 36 291 367 18 666 868 Чеченская республика 84,16% 197 216 588 102 873 305 Приморский край 82,10% 19 047 173 10 342 599

Источник: данные РСА

«Здесь явно не обошлось без сомнительных схем обогащения. Особенно, если учитывать уменьшение количества ДТП по стране. Еще в прошлом году размер нестраховых выплат по судам был на 55% меньше, а сегодня почти на 1 млрд рублей перегнал выплаты на ремонт поврежденного имущества. Поэтому весьма обнадеживающе выглядит перспектива обязательного досудебного урегулирования споров по ОСАГО через финомбудсмена. Уверен, что мошенникам обойти ее будет не так просто, как в случае со страховыми компаниями», - отмечает Сергей Смирнов, юрист, автоэксперт.

Отдельного внимания заслуживает ТОП-10 регионов по разнице между накладными расходами и суммой основного требования. Абсолютным рекордсменом стала республика Северная Осетия –Алания: на 1 полугодие 2017 года размер нестраховых выплат превысил сумму основного требования на 122,5%.Таким образом, на штрафы по закону о защите прав потребителей, оплату услуг экспертизы и экспертов, пени и пр. было потрачено в 1,2 раза больше, чем на возмещение ущерба. В Волгоградской области отмечается самая высокая динамика роста разницы данных показателей: за год разрыв увеличился почти на 68 п.п.

Регион Разница между накладными расходами и страховой выплатой на 1 полугодие 2017 г. Разница между накладными расходами и страховой выплатой на 1 полугодие 2016 г. Динамика прироста, п.п. Северная Осетия - Алания 122,53% 117,77% 4,76 Архангельская 104,27% 97,51% 6,76 Волгоградская 94,79% 26,96% 67,83 Кемеровская 90,34% 41,44% 48,90 Камчатский 83,85% 28,64% 55,22 Ростовская 73,74% 42,87% 30,87 Хакасия 69,72% 43,78% 25,94 Пермский 67,11% 50,50% 16,60 Владимирская 62,54% 7,31% 55,24 Марий Эл 55,99% 54,98% 1,00

Источник: данные РСА

«Эта статистика дает полную картину того, что происходит в отрасли. Очевидно, что кризис усугубляется, и решать его надо комплексно. ОСАГО 10 лет существовало без проблем: в 2006 году никто не слышал об автоюристах и проблемах с выплатами. А потом пошли экономические кризисы, рост курса валют, мошенники, тема доступности полисов. И мы начали борьбу за спасение отрасли. Е-ОСАГО, е-Гарант, натуральное возмещение, КБМ, электронная система взаимодействия с профильными ФОИВами – все это помогает поддерживать систему, но не является полноценным решением. Сегодня мы видим только один выход из сложившейся ситуации – поэтапная либерализация тарифов ОСАГО, то есть установление справедливых тарифов, учитывающих привычки вождения и характеристики автомобиля каждого водителя. Мы надеемся, что ОСАГО постепенно станет базовым каско», - поясняет президент РСА, Игорь Юргенс.

Справочно

Объем страховых выплат по суду в первом полугодии 2017 года составил 7,9 млрд рублей, нестраховых – 8,7 млрд рублей. Еще в 2011 году доля нестраховых выплат составляла 15%, сейчас превышает 50%. Для сравнения, в первом полугодии 2016 года объем страховых выплат через суд составил 5,8 млрд рублей, нестраховых – 5,6 млрд рублей.

В структуре нестраховых выплат штрафы по закону о защите прав потребителей составили почти 5,7 млрд рублей, прочие расходы (возмещение за проведенную экспертизу, оплата услуг автоюристов, экспертов) – 3 млрд рублей.

Источник: Пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза» e-mail: avto@dotserv.ru