Кубанский казачий хор появился на почтовых конвертах

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В почтовое обращение тиражом 500 тыс. экземпляров вышел художественный литерный конверт, посвященный Кубанскому казачьему хору.

На почтовом конверте, выпущенном по заказу Краснодарского филиала Почты России, изображены казак и казачка в колоритных кубанских костюмах и указана дата основания прославленного хора – 1811 год. Новый маркированный конверт местной тематики уже поступил во все почтовые отделения Краснодарского края и может использоваться для отправки письменной корреспонденции.

«Почтовая продукция с изображением главных символов края пользуется особой популярностью у жителей и гостей Кубани, - отметила директор Краснодарского филиала Почты России Елена Бабак. – Мы гордимся нашим Кубанским казачьим хором и рады популяризировать его творчество. Благодаря выпуску почтового конверта с символикой прославленного коллектива люди в самых дальних уголках России и всего мира еще больше узнают о духовном сокровище Кубани».

Хоровой певческий коллектив, основанный в 1811 году, - старейший и крупнейший национальный казачий коллектив России. Единственный в стране профессиональный коллектив народного творчества, имеющий непрерывную преемственную историю с начала XIX века. В репертуар входят кубанские казачьи, русские и украинские народные песни, а также песни на стихи русских и украинских поэтов в обработке Виктора Захарченко - художественного руководителя Кубанского казачьего хора.

Источник: Пресс-служба УФПС Краснодарского края - филиала ФГУП "Почта России"