/Транспорт/

В Усть-Лабинский межрайонный отдел ветеринарного и фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея поступила информация о фитосанитарном сертификате, выданном уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза в области карантина растений на подкарантинную продукцию - ягоды голубики в количестве 1,5 тонн, происхождением Республика Беларусь.

По месту поступления груза собственник данной продукции не известил орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области карантина растений (Россельхознадзор) и произвел реализацию данной продукции без установления ее фитосанитарного состояния.

Данный факт является нарушением п.2 ч.1 ст.35 ФЗ – 206 «О карантине растений», гражданин допустивший нарушение привлечен к административной ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ