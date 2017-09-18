В Краснодаре уничтожили партию запрещенного к ввозу сыра

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Государственными инспекторами ветеринарного надзора Краснодарского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея осуществлен выезд для проведения мониторинга мест хранения и реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольственного растительного и животного происхождения запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации.

По результатам контрольных мероприятий выявлен факт нарушения Постановления Правительства Российской Федерации от 30.11.2015 года № 1296 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации», Указа Президента РФ от 06.08.2014г. №560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ»; Указа Президента РФ от 29.07.2015г. №391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ», у 3-х индивидуальных предпринимателей, осуществляющего розничную реализацию продукции животного происхождения в г. Краснодар выявлены факты реализации молочной продукции: (сыр пармезан «Джугас» производство – Литва, сыр «Дор Блю » производство-Германия, сыр «Мааздам» производство – Голландия, сыр «Камбоцола» производство-Германия) общим весом 8,975кг.

Вышеуказанная продукция изъята из оборота, приведена в нетоварный вид и уничтожена на утилизационном заводе.