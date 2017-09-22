Эксперт: Поправки по европротоколу могут спровоцировать новую волну мошенничества

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Вчера Комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект Минфина РФ, который предусматривает увеличение выплат в ОСАГО по европротоколу до 100 тысяч рублей. Предполагается, что данный законопроект будет рассмотрен депутатами в первом чтении уже 27 сентября 2017 г.

Основные нововведения, предлагаемые министерством, касаются увеличения лимита выплат с нынешних 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей, которые потерпевший сможет получить при оформлении ДТП без привлечения сотрудников полиции, без фиксации обстоятельств техническими средствами контроля и другими устройствами.

«Предложение разумное, но так ли оно необходимо? По статистике почти в 70% случаев при ДТП размер выплаты укладывается в 50 тысяч рублей, именно для таких случаев и создан европротокол, - поясняет Сергей Смирнов, юрист, автоэксперт. – Давайте не будем забывать, что европротокол - упрощенная процедура урегулирования убытков для простых страховых случаев. Когда автомобили слегка столкнулись, никого больше не задев. 100 тысяч рублей – это серьезная сумма на серьезный ремонт по серьезному ДТП, оценивать которое должны профессионалы, сотрудники ГИБДД. Боюсь, что подобные поправки спровоцируют новую волну мошенничества со стороны автоюристов».

Авторы поправок также считают необходимым отменить условия об обязательном отсутствии разногласий сторон по обстоятельствам ДТП и перечню видимых повреждений транспортного средства. Таким образом, в этом случае участники ДТП не смогут совместно заполнить извещение о ДТП, подтвердив отсутствие разногласий. В этом случае если оба участника будут говорить о том, что они не нарушали ПДД и являются потерпевшими, страховщики просто не смогут определить, кому производить выплату. Учитывая крайне негативную судебную практику, страховщики при наличии таких противоречивых показаний вынуждены будут платить по 50% каждому участнику ДТП, что приведет к тому, что реальные потерпевшие не будут получать возмещение ущерба в полном объеме «Опять будут страдать аккуратные водители, а виновники избегут наказания, да еще и незаконный доход получат. Получается прямое нарушение интересов потерпевшего, что недопустимо»,- отмечает эксперт.

Ранее подобную позицию в рамках панельной дискуссии «ОСАГО на пути к либерализации» (МФФ-2107) озвучил Игорь Жук, директор Департамента страхового рынка Банка России: «Какой бы ни был тариф, человек должен получить то, что требуется по закону, исходя из страховой суммы».

«Мы считаем, что в спорных ситуациях (когда у участников есть разногласия относительно обстоятельств ДТП) необходимо позвонить в ГИБДД, подробно сообщить обо всех обстоятельствах происшествия и для оформления документов о ДТП следовать указаниям сотрудника полиции», - добавляет президент РСА Игорь Юргенс.

Напомним, что европротокол – это возможность самостоятельно зафиксировать обстоятельства ДТП без привлечения к оформлению протокола аварии сотрудников полиции, чтобы в дальнейшем обратиться к страховщику за получением возмещения ущерба.

Сегодня европротокол в ОСАГО предусматривает возможность оформления участниками небольшого ДТП ущерба в пределах 50 тысяч рублей. Для Москвы и области, Санкт-Петербурга и области выплата может осуществляться в размере 400 тысяч рублей, однако при этом участники ДТП должны предоставить страховщику некорректируемые данные фиксации специальными средствами, которые подтверждают обстоятельства происшествия.

Для того, чтобы оформить ДТП без вызова сотрудников ГИБДД, существует ряд условий: при аварии не был нанесен вред жизни и здоровью водителям, пешеходам или пассажирам, ДТП произошло в результате столкновения двух автомобилей, ущерб нанесен только столкнувшимся автомобилям, у водителей оформлены действующие полисы ОСАГО (Зеленая карта – для иностранцев), у участников ДТП не должно быть разногласий об обстоятельствах происшествия, включая характер повреждений.

Источник: «ОСАГО: общественная экспертиза»