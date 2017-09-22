Автоэксперт: День без автомобиля - это прекрасное освоение каких-то бюджетов

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22 сентября - Всемирный день без автомобиля. Автомобилистам и мотоциклистам предлагается на один день отказаться от использования транспортных средств, потребляющих топливо. Эти дни стали спонтанно проводиться в разных городах с начала нефтяного кризиса 1973 года. По данным СМИ, в пятницу более 100 миллионов человек в полутора тысячах городов мира отказались от автомобиля. Шеф-редактор телеканала Drive Илья Межибовский не последовал их примеру. Свою позицию он объяснил в эфире радио Sputnik .

«У меня такой аргумент: у меня четверо детей, и я не понимаю, как я могу их возить на метро, с утра развозить их по школам и садам, а потом еще и заниматься своими делами. У каждого есть своя причина пользоваться автомобилем, глубоко правильная и необходимая. Я считаю, что День без автомобиля - это прекрасная акция, это прекрасное освоение каких-то бюджетов. Я в пробке отдыхаю, в машине я могу отключиться, могу думать, о чем мне нужно, подводить итоги дня, строить планы, слушать музыку.

Для меня это инструмент. Есть машина для души, есть для дела. У меня - для дела».