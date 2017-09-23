За прошедшую неделю экспортировано еще более 1 миллион тонн зерна

/Транспорт/

За прошедшую неделю с 12.09.2017 по 18.09.2017 через морские порты «Новороссийск», «Туапсе», «Тамань», «Ейск», «Темрюк» и «Кавказ» отгружено на экспорт 41 судно с зерном и продуктами его переработки. Выдано 95 фитосанитарных сертификатов на зерно и продукты его переработки объемом свыше 1060 тыс. тонн, в том числе 78 фитосанитарных сертификатов на пшеницу – более 1038 тыс. тонн.

Данная продукция была направлена в ­21 страну мира: Турцию, Бангладеш, Ливан, ЮАР, Ливию, Шри-Ланку, Бельгию, Египет, Тунис, Саудовскую Аравию, Нигерию, Гану, Перу, ОАЭ, Венесуэлу, Никарагуа, Бурунди, Уганду, Зимбабве, Кению и Эритрею

Специалистами Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея на данный подкарантинный груз оформлены и выданы фитосанитарные сертификаты, которые свидетельствуют, что сертифицированная продукция соответствует специфичным фитосанитарным требованиям стран-импортеров.

На текущий день в морских портах «Новороссийск», «Ейск», «Темрюк», «Туапсе», «Тамань» и «Кавказ» продолжает грузиться подкарантинная продукция с отрубями пшеничными гранулированными, отрубями кукурузными гранулированными, кукурузой, ячменем, горохом и пшеницей, общим объемом более 1019 тыс. тонн. Данная продукция планируется к отправке в: Турцию, Кению, Египет, Индию, Южную Корею, Судан, Индонезию, Италию, Грузию, Нигерию, ОАЭ и Саудовскую Аравию.