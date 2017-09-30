На трассе «Сибирь» открыт после капитального ремонта участок обхода города Кемерово

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29 сентября подведомственное Росавтодору ФКУ «Сибуправтодор» ввело в эксплуатацию после капитального ремонта 18 километров федеральной автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» на Обходе города Кемерово.

В рамках капитального ремонта на участке с нулевого по 18-й километр Обхода города Кемерово дорожники выполнили устройство нового покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона, заменили 9, 37 км барьерного ограждения, 850 сигнальных столбиков и 140 дорожных знаков, отремонтировали два десятка водопропускных труб и уложили четыре новых, на протяжении всего участка нанесли разметку долговечными термопластичными материалами. Произведен капитальный ремонт 12 пересечений и примыканий с устройством переходно-скоростных полос, в том числе на участке км 0+650 – км 1+535 (н.п. Сухая Речка) обустройство примыкания выполнено с целью ликвидации очага аварийности.

Движение на участке открыли начальник ФКУ «Сибуправтодор» Дмитрий Тулеев и первый заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов. Как отметил Дмитрий Тулеев, транспортный обход имеет большое значение для снижения нагрузки на транспортную сеть города и его экологической обстановки, поэтому крайне важно поддерживать пропускную способность объездной дороги на высоком уровне. В результате капитального ремонта участок, построенный 30 лет назад, стал безопасным и комфортным для движения.

В настоящее время на трассе Р-255 «Сибирь» в границах Кузбасса продолжается капитальный ремонт 19-километрового участка (км 404 – км 423) и плановый ремонт 10-километрового участка (км 423 – км 433) на территории Чебулинского района. На 58 километре подъезда к городу Томску дорожники ремонтируют мост через реку Чубур.

Источник: Росавтодор