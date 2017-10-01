СКОПЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА НАБЛЮДАЕТСЯ У КПП ВЕРХНИЙ ЛАРС

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На трассе стоят 84 грузовых автомобиля.

На участке «г. Владикавказ - н.п. Ларс» Военно-Грузинской дороги наблюдается скопление транспорта. На трассе сейчас стоят 84 грузовых автомобиля.

- Примерный период ожидания проезда на КПП Верхний Ларс составляет 40 минут - час, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

В ведомстве также отмечают, что Военно-Грузинская дорога сейчас открыта для всех видов транспорта. Спасатели находятся в режиме готовности в случае возможных ЧС.

Ранее «Регионы» сообщали о перекрытии нескольких улиц во Владикавказе. Связано это с проведением VIII Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа, который проходит с 30 сентября по 1 октября.

Источник: https://news-r.ru/news/north_ossetia_alania/150173/