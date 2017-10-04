Главгосэкспертиза России рассмотрела проекты перевалочного комплекса на территории Новороссийского морского порта

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На территории Новороссийского морского торгового порта и перевалочного комплекса «Шесхарис» будут возведены комплекс зданий пожарной части, трубопроводы отвода паров нефти и нефтепродуктов из грузовых танков в специальную береговую емкость, а также свеча рассеивания. Трубопроводы будут проложены на территории Новороссийского морского торгового порта, пожарная часть – на территории ПК Шесхарис.

Изучив представленные на повторную экспертизу материалы, эксперты Ростовского филиала Главгосэкспертизы России пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация по объектам соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения.

«Шесхарис», чья история началась с нефтяных складов братьев Нобель,- один из крупнейших комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов, действующих на юге России, который используется для приема, хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов на экспорт, а также на заводы Краснодарского края. Комплекс входит в структуру АО «Черномортранснефть», дочерней компании ПАО «Транснефть»,и является конечной точкой региональных магистральных нефтепроводов «Транснефти», обеспечивающих транспортировку топлива от месторождений Западной Сибири, Азербайджана и Казахстана.

В рамках одного из проектов, получивших согласование Главгосэкспертизы России, для нужд «Шесхариса» возводятся трубопроводы, через которые будет проходить отвод паров нефти и нефтепродуктов из грузовых танков в специальную береговую емкость, а также свеча рассеивания, на которую эти пары будут сбрасываться. Участки под строительство выделены на двух промышленных площадках «Шесхариса» - в береговой зоне Черного моря и на территории южного портала перевалочной нефтебазы предприятия, расположенной на Маркхотском хребте.

Площадь участка, используемого под строительство трубопроводов, составляет 612 м?, а участка под размещение 25-метровой свечи рассеивания - 512 м?.

Кроме того, в рамках проекта предусмотрено возведение установки подготовки абгазов, емкости для сбора конденсата, дренажной емкости ЕД-2, молниеотвода, защитной стенки – противопожарной преграды, подпорной стены и опор под сети технологических трубопроводов. Также будут проведены другие работы.

Второй проект, получивший согласование Главгосэкспертизы России, включает решения по строительству в 330 метрах от берега Цемесской бухты пожарной части, в состав которой войдут здания пожарного депо общей площадью 3559,04 кв.м и контрольно-пропускной пункт. Объект возводится в целях обеспечения пожарной безопасности в резервуарах и на магистральных нефтепроводах перевалочного комплекса «Шесхарис».

Строительство будет вестись за счет средств ПАО «Новороссийский морской торговый порт» и АО «Черномортранснефть».

Источник: Пресс-служба ФАУ «Главгосэкспертиза России»