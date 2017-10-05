С комфортом по дорогам Геленджика

/Транспорт/

В Геленджике дорожники приступили к завещающему этапу капитального ремонта одной из главных улиц курорта - Луначарского. На эти цели из местного бюджета выделено порядка 27 миллионов рублей.

Общая площадь ремонтируемой части улицы составит порядка 17 тысяч квадратных метров, длина – 1,2 километра.

В настоящее время дорожники выполняют работы по установке бордюрного камня, а также расширению проезжей части дороги. Также в рамках ремонта улицы будет обустроен тротуар длиною более 800 метров, нанесена горизонтальная дорожная разметка и установлены дорожные знаки. Накануне на место проведения работ выехал глава Геленджика Виктор Хрестин. Вместе с подрядчиком он осмотрел ремонтируемый участок дороги, после чего поставил перед дорожниками задачу завершить все работы до конца ноября 2017 года. Стоит отметить, что после ремонта ширина дорожного полотна улицы Луначарского, от ул. Жуковского в сторону ГИБДД, составит более 13 метров, что позволит организовать движение транспортных средств по двум полосам для каждого направления.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик