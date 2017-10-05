В Новороссийске изъяли запрещенный сыр

/Транспорт/

В ходе проведения проверки, организованной Южной транспортной прокуратурой, в сентябре 2017 года, на территории города Новороссийска государственными инспекторами Новороссийского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, в ходе проведения мониторинга мест реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, на территории «Западного рынка» по адресу г. Новороссийск, ул. Анапское шоссе, 87, в торговой точке у индивидуального предпринимателя обнаружена продукция, запрещенная к ввозу на территорию Российской Федерации, согласно Указу Президента РФ «О применении специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», а именно: сыр «Maasdam Jagibo» и козий сыр «Frico», общим весом более 11 кг.

Страной происхождения продукции является Голландия. Продукция, указанной страны Европейского союза, является запрещенной для ввоза в Российскую Федерацию до 31 декабря 2017 года. На товаре отсутствует маркировка на русском языке. Сопроводительные документы на продукцию не предоставлены.

Под контролем должностных лиц Управления вышеуказанная продукция подвергнута уничтожению.