За неделю через морские порты «Новороссийск», «Туапсе», «Тамань», «Ейск», «Темрюк» и «Кавказ» отгружено на экспорт 24 судна с зерном

/Транспорт/

За прошедшую неделю с 26.09.2017 по 03.10.2017 через морские порты «Новороссийск», «Туапсе», «Тамань», «Ейск», «Темрюк» и «Кавказ» отгружено на экспорт 24 судна с зерном и продуктами его переработки. Выдано 47 фитосанитарных сертификатов на зерно и продукты его переработки объемом свыше 505 тыс. тонн, в том числе 32 фитосанитарных сертификатов на пшеницу – более 448 тыс. тонн.

Данная продукция была направлена в ­14 стран мира: Турцию, Бангладеш, Венесуэлу, Вьетнам, Южную Корею, Грузию, Сирию, Йемен, Египет, Эфиопию, Нигерию, Перу и Италию.

Специалистами Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея на данный подкарантинный груз оформлены и выданы фитосанитарные сертификаты, которые свидетельствуют, что сертифицированная продукция соответствует специфичным фитосанитарным требованиям стран-импортеров.

На текущий день в морских портах «Новороссийск», «Ейск», «Темрюк», «Туапсе», «Тамань» и «Кавказ» продолжает грузиться подкарантинная продукция с мелассой свекловичной, кукурузой, ячменем и пшеницей, общим объемом более 854 тыс. тонн. Данная продукция планируется к отправке в:Турцию, Ливан, Италию, Египет, Бангладеш, Сирию, Иорданию, Вьетнам, Кению, Уганду, Южную Корею, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Индонезию, Судан, Буркина - Фасо, Конго и Гану.

В каждой стране при закупках зерна существуют свои специфические требования в части фитосанитарного направления. К примеру, Египет, Иран Израиль не допускает наличие в зерновых семян Ambrosia spp., которая распространена на территории Российской Федерации, в том числе на территории Краснодарского края.

Источник: Россельхознадзор