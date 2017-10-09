Автоквест «Дамы рулят» пройдет в Сочи

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12 октября, крупнейший автохолдинг Юга России проведет второй по счету автоквест «Дамы рулят» в Сочи. В этом году бизнес-леди снова соберутся вместе на большом празднике красоты, автомобилей и подарков, чтобы продемонстрировать навыки управления транспортными средствами, быструю реакцию и сообразительность.

Второй год подряд отличительная черта квеста – это управление разными, не совсем обычными двух и четырехколесными средствами передвижения. Одно из главных и самых приятных заданий – расчистка дорог от обилия призов, которые могут создавать аварийную ситуацию. А вишенкой на торте станет секретно-загадочный подарок.

Квест состоит из десяти контрольных зашифрованных точек, которые необходимо разгадать, выполнить в них задания и добраться до финиша. Дамскому экипажу необходимо будет найти их в «городских джунглях» и за пределами города. Участницы с целым пазлом, лучшими показателями времени и минимальными штрафными баллами станут победительницами квеста «Дамы рулят». Никто из участниц соревнования не останется без подарков, а бороться автоледи будут за три главных приза.

Напомним, что в Краснодаре автоквест «Дамы рулят» проводился в седьмой раз. Начиная с прошлого года, география проекта расширилась за счет четырех городов – Ростова-на-Дону, Новороссийска, Краснодара и Ставрополя.

Источник: Пресс-служба КЛЮЧАВТО