 ГИБДД по городу Новороссийску призывает водителей быть взаимовежливыми на дорогах и отказаться от «агрессивного» вождения

/Транспорт/

В ряде случаев такое вождение может стать причиной дорожных происшествий, травмирования и гибели людей, причем, как владельцев автотранспорта, так и случайных пешеходов, переходящих дорогу, либо, просто стоящих на остановке или на обочине.

С начала 2017 года на дорогах Новороссийска зарегистрировано 230 дорожно-транспортных происшествий, в которых 20 человек погибло, а 269 получили ранения.

Пункт 2.7. Правил дорожного движения разъясняет, что признается «опасным вождением», а именно:

опасное вождение, выражающееся в неоднократном совершении одного или совершении нескольких следующих друг за другом действий, заключающихся в:

-невыполнении при перестроении требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения,

-перестроении при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия,

-несоблюдении безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства,

-несоблюдении бокового интервала,

-резком торможении, если такое торможение не требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия,

-препятствовании обгону, если указанные действия повлекли создание водителем в процессе дорожного движения ситуации, при которой его движение и (или) движение иных участников дорожного движения в том же направлении и с той же скоростью создает угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения иного материального ущерба.

Наказания за вышеперечисленные нарушения предусмотрены Кодексом об Административных правонарушениях.

Руководство Госавтоинспекции Новороссийска призывает всех быть бдительными на дороге. Водителям при проезде остановок общественного транспорта и приближении к пешеходным переходам необходимо удвоить внимание, здесь возможно внезапное появление пешеходов на дороге, а пешеходам – переходить улицу только в установленных для этого местах, обязательно убедившись в отсутствии приближающегося транспорта.

Помните, взаимное уважение на дороге – залог безопасности!

Источник: Старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску