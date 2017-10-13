В Новороссийске КАМАЗ допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения

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12 октября, в 12часов 57 минут, водитель автомобиля Камаз, двигаясь со стороны поселка Верхнебаканский в сторону поселка Горный, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. В результате данного нарушения Правил дорожного движения, произошло столкновение с легковой иномаркой. В ДТП пострадал 30-летний водитель Камаза, который доставлен в лечебное учреждение.

12 октября, в 8 часов 50 минут, 31-летняя водитель, управляя иномаркой, двигалась по улице Исаева со стороны улицы Энгельса и при повороте на Набережную им. Серебрякова, нарушила правила проезда пешеходного перехода и допустила наезд на 76-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход доставлен в лечебное учреждение для оказания помощи.

Госавтоинспекторы Новороссийска призывают всех участников дорожного движения быть взаимовежливыми на дорогах, соблюдать Правила дорожного движения, прогнозировать ситуацию и внимательно относиться к особым, наименее защищенным, категориям участников дорожного движения. Помните, что каждого участника дорожного движения дома ждут близкие!

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения