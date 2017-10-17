На территории города Новороссийска стартовала операция «Автобус»

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В целях обеспечения законности при осуществлении пассажирских перевозок автобусами, снижения уровня аварийности на пассажирском автомобильном транспорте и предупреждения дорожно-транспортных происшествий в период с 16 по 25октября 2017 года на территории Новороссийска проводится профилактическое мероприятие «Автобус».

С начала 2017 года в Новороссийске по вине водителей автобусов произошло 6 ДТП, в которых 6 человек получили травмы различной степени тяжести.

Водители автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки, несут большую ответственность за безопасность пассажиров, которых они перевозят. В связи с этим сотрудниками Госавтоинспекции регулярно проводятся профилактические мероприятия, направленные на соблюдение водителями и должностными лицами автотранспортных предприятий всех необходимых норм и условий безопасных перевозок. В результате проведенных рейдовых мероприятий в текущем году в отношении водителей автобусов составлено 920 административных материалов.

Под самое пристальное внимание попадут те транспортные средства, которые используются для перевозок детей. В этом случае инспекторы проконтролируют не только техническое состояние автобуса и соблюдение всех норм водителем, но и акцентируют внимание на остановках и парковках для обеспечения максимальной безопасности организации посадки и высадки детей.

Уважаемые водители, четко выполняйте Правила дорожного движения, двигайтесь со скоростью, не превышающей установленные ограничения, с учетом интенсивности движения, дорожных и погодных условий, состояния и загрузки автобусов. Помните, что перед выездом на линию необходимо тщательно проверить техническое состояние автобуса, наличие аптечки и огнетушителей, а также обязательно пройти предрейсовый медицинский осмотр.

Уважаемые пассажиры, призываем вас выполнять требования правил пользования пассажирским транспортом и обучить этому своих детей.

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску