Общественный совет транспортной полиции Новороссийска провел в аэропорту Геленджик профилактическую акцию «Нет – коррупции!»

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Общественный совет при Новороссийском линейном отделе МВД России на транспорте совместно с полицейскими провел в аэропорту Геленджик информационно-профилактическую акцию под условным названием «Нет – коррупции!». Цель мероприятия – повысить правовую грамотность пассажиров, уровень доверия граждан к органам внутренних дел на транспорте и создать в обществе нетерпимость к проявлениям коррупции.

В рамках мероприятия общественники разъясняли гражданам и должностным лицам уголовную ответственность за совершение преступлений коррупционной направленности и раздавали наглядные информационные материалы – «Что делать, если Вы столкнулись с коррупцией?».

По мнению председателя Общественного совета при Новороссийском ЛО МВД России на транспорте Александра Манякина, в борьбе с коррупцией как никогда важна обратная связь с гражданами. Чем активнее пассажиры будут сообщать в органы внутренних дел о фактах вымогательства взяток и вознаграждений, тем больше шансов привлечь должностных лиц к ответственности. В ближайшее время общественники намерены провести подобные мероприятия на всех крупных транспортных объектах входящих в зону обслуживания Новороссийского ЛО МВД России на транспорте.

Источник: Пресс-служба Новороссийского ЛО МВД России на транспорте