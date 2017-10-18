ПАО «НМТП» успешно оспорило предписание ФАС в суде второй инстанции

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17 октября 2017 года Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции в процессе между Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России и ПАО «НМТП» по спору о тарифах.

Ранее, 21 июля 2017 года Арбитражный суд г. Москвы принял решение удовлетворить исковое заявление ПАО «НМТП» и признать недействительным решение и предписание ФАС России от 30.03.2017 о признании ПАО «НМТП» виновным в нарушении Федерального закона «О защите конкуренции» и установлении монопольно высокой цены на услуги по перевалке химических и минеральных удобрений, цветных металлов, нефти и нефтепродуктов, а также частично черных металлов и контейнеров. Судом также признаны недействительными предписания ФАС России от 22.03.2017 об отмене действующих тарифов на перевалку вышеуказанных категорий грузов и о перечислении в бюджет Российской Федерации дохода от монополистической деятельности.

Источник: Группа НМТП (LSE: NCSP, MOEX: NMTP)