Региональная конференция Маринет Национальной технологической инициативы прошла в Новороссийске

/Транспорт/

Региональная конференция Маринет Национальной технологической инициативы (НТИ) состоялась в Государственном морском университете имени адмирала Ф. Ф. Ушакова (ГМУ) в Новороссийске 17 октября 2017 года.

В рамках мероприятия были рассмотрены промежуточные результаты 20 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), реализуемых в рамках программы Развитие-НТИ по направлению Маринет.

В региональной конференция приняли участие свыше 30 представителей ГМУ им. адмирала Ф.Ф. Ушакова, региональных компаний и организаций, а также участников и экспертов Рабочей группы Маринет. В ходе конференции заместитель руководителя Рабочей группы Маринет познакомил участников с основными направлениями работы и проектами Маринет, результатами и планами деятельности Рабочей группы, возможностями участия в Маринет.

Представители региональных организаций выразили заинтересованность в реализации проектов в области средств подводной робототехники, контроля и сокращения выбросов в атмосферу судовых двигательных установок, а также сервисов е-Навигации для акватории Керченского пролива.

Также в рамках конференции были представлены промежуточные результаты и планы коммерциализации 20 НИОКР, реализуемых в рамках программы «Развитие-НТИ» Фонда содействия инновациям по направлению Маринет. Об этом сообщает пресс-служба Маринет.

На рассмотрение были представлены 20 проектов программы Развитие-НТИ:

- Разработка сухого магнитного дефектоскопа для сканирования труб основного и вспомогательного оборудования нефтегазодобывающих комплексов «СМД-Т «САТУРН», ООО «Антенор» (Республика Мари Эл

- Создание программно-аппаратного комплекса для картографирования объектов морского дна и их визуальной заверки, ООО «ЦМИ МГУ» (Москва)

- Технология эмуляции внешних воздействий на бортовое оборудование по электрическим и информационным сетям для сокращения затрат и повышения эффективности процессов его разработки, изготовления, выходного контроля и сопровождения, ООО «НПО «Юнисап» (Москва)

- Разработка программного обеспечения для моделирования течения жидких и газовых сред с целью оценки его влияния на объекты инновационного судостроения, ООО НТЦ «АПМ» (Московская обл.)

- Разработка технологии мониторинга запасов водных биоресурсов во внутренних водоемах и прибрежных акваториях промышленного рыболовства с целью повышения эффективности их использования в России и за рубежом, ООО КБМЭ «Вектор» (Ростовская обл.)

- Разработка сетецентрической масштабируемой системы подводной связи «Подводный интернет вещей», ООО «Лаборатория подводной связи и навигации» (Москва)

- Разработка методических указаний для проектирования и расчета строительных конструкций волнового энергетического демпфера при комбинации динамического воздействия энергии волн и перемещения дебаркадера с дополнительным активным сопротивлением, ООО «НПО Гидроэнергоспецстрой» (Санкт- Петербург)

- Биологические технологии очистки судовых сточных вод, загрязненных нефтяными углеводородами, Группа компаний Биомедхим (Республика Башкортостан)

- Разработка мобильного автоматизированного программно-технического комплекса оперативного мониторинга загрязнений водной среды, ООО "СИТЕКРИМ" (Московская обл.)

- Разработка комплекса для дистанционного мониторинга и управления скважинами и оборудованием нефтегазовых глубоководных морских месторождений, ООО «НИИ ТС «Пилот» (Республика Башкортостан)

- Разработка технологической системы морского позиционирования модулей Поплавковой Волновой Электростанции ООО «Компания прикладные технологии» (Москва)

- Разработка метода и устройства экспресс-диагностики дисперсного состава нефти для предотвращения аварийного образования асфальтено-смолисто-парафиновых отложений в подводных трубопроводах при добыче углеводородов с Арктического шельфа, ООО «Фотокор» (Москва)

- Создание информационной системы унифицированной обработки и 2D/3D отображения гидрографических данных в реальном времени (Гидрограф), ООО «Экран» (Московская обл.)

- Разработка акустического доплеровского измерителя течений (профилографа), ООО НТЦ «Мониторинг» (Нижегородская обл.)

- Система автоматической навигации морских подвижных объектов на основе оперативного анализа судовых, спутниковых и береговых данных, ООО «Маринео» (Владивосток)

- Проведение исследований и разработка способа формирования конструкционных элементов из композиционных материалов 3D-LCM методом, ООО «РЕДИУС 168» (Санкт-Петербург)

- Разработка мультипроцессорной аппаратно-программной платформы для построения вычислительной среды автономных необитаемых подводных аппаратов, ООО «ИНКОМ» (Томская обл.)

- LOOKOUT - Smart Vessel. Создание прототипа автоматизированной системы «умное судно» для мониторинга и контроля параметров корабля в концепции перспективных решений Marinet с элементами дополненного пилотирования на базе спутниковых каналов связи, ООО «СервисСофт» (г. Тула)

- Разработка судовой трубопроводной арматуры, футерованной новейшими нанокомпозитными покрытиями с интеллектуальной системой управления, ООО «СМАРТ-Арматура» (Ярославская обл.)

- Разработка технологии интенсивного культивирования рыб в искусственно созданном биоценозе на основе пластичного сообщества микроводоросли - живые кормовые объекты, ООО «Симеон АкваБио Технологии» (Ростовская обл.)

Представитель Фонда содействия инновациям Сергей Кукушкин подчеркнул, что Фондом оказывается поддержка по целому спектру программ: УМНИК для молодых исследователей, СТАРТ для поддержки стартапов, Развитие для малых предприятий – что дает возможность ступенчатой, сквозной поддержки проектов от этапа идеи до стадии функционирующего бизнеса.

Национальная технологическая инициатива (НТИ), заявленная президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 4 декабря 2014 года в Послании к Федеральному собранию, является долгосрочной комплексной программа по созданию условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15-20 лет.

«Дорожная карта» НТИ Маринет, ориентированная на поддержку и продвижение на мировой рынок решений и компаний в области технологий освоения ресурсов океана, циифровой навигации и инновационного судостроения, была одобрена президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России 16 октября 2015 года. Рабочая группа Маринет объединяет свыше 200 экспертов из 60 с лишним компаний, научных центров и ВУЗов из 15 регионов России, а также профильных руководителей министерств и ведомств.

Источник: Пресс-секретарь ГМУ им.адм. Ф.Ф. Ушакова